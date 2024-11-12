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Türkiye
İHA 12.11.2024 14:54

Kasaptan kaçan dana Van Gölü'ne girdi

Van'ın Tuşba ilçesinde kasabın elinden kaçarak Van Gölü'ne giren dana, mahalle sakinleri tarafından kurtarıldı.

Tuşba ilçesine bağlı İskele Mahallesi'nde kasap dükkanı olan esnafın kesmek için aldığı dana elinden kaçtı.

Danayı yakalamak için kovalama başladı.

Kalabalıktan daha da korkan dana, Van Gölü'nün serin sularına girdi. Dananın göle girmesi sonucu sahibi durumu Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bildirdi.

Kasaptan kaçan dana Van Gölü'ne girdi

Bu sırada Van Gölü'nün dip çamur temizliğini yapan firma sahibi İbrahim Buyruk ve beraberindekiler limanda demirli bulunan teknelerini alarak danayı yakalamaya çalıştı.

15 Temmuz Parkı'ndan Feribot İskelesi'ne kadar yüzerek giden dana yaklaşık 2 saat süren çalışma sonucu boğazındaki ipin yardımı ile tekneye alındı.

Sahile kadar taşına dana daha sonra sahibine verildi.

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Kasaptan kaçan dana Van Gölü'ne girdi
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