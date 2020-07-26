Haber Giriş: Kaynak: DHA
Maltepe'de bir depoda yangın çıktı
[Fotoğraf: DHA]
İstanbul'un Maltepe ilçesinde, araç parçalarının bulunduğu bir depoda yangın çıktı.
Maltepe'deki bir depoda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.
[Fotoğraf: DHA]
Etiketler: istanbul maltepe depo yangınSon Güncelleme: 26 Temmuz 2020 Pazar 17:08
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