Eskişehir'in Tepebaşı ilçesine bağlı kırsal Kızılcaören Mahallesi’nde COVID-19 belirtileri görülen 2 kişiye test yapıldı.

Test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine ise sağlık müdürlüğü ekiplerince mahallede yaşayan 400 kişiye tedbir amacıyla test uygulandı. 4 kişinin daha test sonucunun pozitif çıkması üzerine Eskişehir İl Pandemi Kurulu, hastalığın yayılmaması için Kızılcaören Mahallesi'nde karantina uygulanması kararı aldı. Eskişehir Jandarma Komutanlığı ekipleri, karar üzerine mahalle giriş-çıkışlarını demir bariyerlerle kapattı.

"6 kişi dışında tüm testler negatif çıktı"

Kızılcaören Mahalle Muhtarı Fesih Akkuş, son 10 günde bir cenazenin toprağa verildiğini, 2 de düğün yapıldığını ifade ederek, "Üç gün kadar önce 2 vatandaşımızın COVID-19 testleri sonucu pozitif çıktı. Ardından İl Sağlık Müdürlüğümüz ile diyaloga girdik. Vali bey kanalı ile tüm mahallemizde test yapıldı. Önceki 2 kişi dışında 4 kişinin daha testi pozitif çıktı. Bunun üzerine mahallemiz karantina altına alındı. Toplamda 6 kişi dışında tüm testler negatif çıktı. Koronavirüs olanlarda hastanede tedaviye alındı" dedi.

Kızılcaören Mahallesi’nin karantina nedeniyle tüm giriş-çıkışlara kapatıldığını belirten muhtar Akkuş, "Mahallemizin giriş-çıkışları jandarma ekiplerince kontrol altına alındı. Sonuçta bu mahalle çiftçilikle uğraşıyor. Çiftçilerimize en azından ekinleri sulamak amacıyla kontrollü gidiş gelişlerini sağlamak istiyoruz. Hayvancılık da var burada, ayrıca önümüz Kurban Bayramı, bu nedenle yetkililerden kurban kesimi için bize izin vererek bu konuda destek sağlamalarını bekliyoruz. Vefa Sosyal Destek Grubumuz vatandaşlarımızla bizzat ilgileniyor. İnşallah bunu atlatırız. Şu an karantinada ikinci gün, 12 gün daha karantina sürecek" diye konuştu.

"Mahallemizde yaklaşık 10 gün önce bir cenazemiz vardı"

Mahallede cenaze ve düğünlere mahalle dışından katılanlar olduğunu ancak hangisinden koronavirüs bulaştığını henüz tespit edemediklerini anlatan Akkuş, "Mahallemizde yaklaşık 10 gün önce bir cenazemiz vardı. Bu cenaze törenine dışarıdan gelenler oldu. Onun ardından 1-2 düğün oldu. Bilemiyoruz tabii, düğünlerden mi yoksa cenazeden dolayı mı, insanlara bir şekilde temasla hastalık bulaşmış." dedi.

Koronavirüs vakaları nedeniyle karantinaya alınan Kızılcaören Mahallesi’nde yaşayanların tüm ihtiyaçları Tepebaşı Kaymakamlığı koordinesindeki Vefa Sosyal Destek Gruplarınca karşılanıyor.