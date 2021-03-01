DİSK'e bağlı Genel-İş ile Maltepe Belediyesi arasında toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması üzerine, 23 Şubat'ta grev kararı alınmıştı. İşçilerin günlerdir süren grevi, hafta sonu boyunca devam eden sokağa çıkma kısıtlamasında da sürdü.

Maltepe Belediyesi işçilerinin grev kararı almasının ardından cadde ve sokaklardaki çöp yığınları giderek büyümüş, 6 gündür toplanmayan çöpler nedeniyle mahalleleri kötü koku sarmaya başlamıştı.

[Fotoğraf: DHA]

En düşük ücret 4 bin 700 lira oldu

Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç dün, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamayla toplu iş sözleşmesinin anlaşmayla sonuçlandığını duyurdu.

Yapılan anlaşmaya göre ikramiye dahil en düşük net ücret 4 bin 700 lira oldu.

Uzlaşmanın ardından bugün sabah saatlerinden itibaren Maltepe Belediyesi işçileri cadde ve sokaklardaki çöpleri temizlemeye başladı.

[Fotoğraf: DHA]

Çalışmalara iş makineleri de katılıyor

Çalışmalar kapsamında, konteynerlerin çevresine taşan çöpler, ilk olarak iş makineleriyle toplanarak kamyonlara yükleniyor. Daha sonra ise çöp toplama araçları konteynerleri boşaltma işlemini gerçekleştiriyor.

Öte yandan temizlik işçileri de, çevreye dağılan çöpleri süpürerek temizliyor.

İlçedeki ara sokaklarda ise çöp konteynerlerindeki çöplerin hala toplanmadıkları görüldü.