Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ve Habur Kara Hudut Kapısı Şube Müdürlüğünce terörün finans kaynaklarından kaçakçılık ve uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışmalar gerçekleştirildi.

Bir haftada düzenlenen operasyonlarda 40 şüpheli gözaltına alındı.

Operasyonlarda,12,89 gram sentetik uyuşturucu, 9,37 gram esrar, 12,54 gram eroin, 2 litre içki, 2 bin 153 paket kaçak sigara, 426 güneş gözlüğü, 101 kaçak cep telefonu ve 191 tamir kiti ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adli mercilere sevk edilen şüpheliler, adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

