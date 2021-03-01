Haber Giriş: 1 Mart 2021 Pazartesi 11:27Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sahilde ölü Nil kaplumbağası bulundu
[Fotoğraf: AA]
Antalya'nın Serik ilçesinde ölü Nil kaplumbağası sahile vurdu. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünün veteriner hekimleri incelemede bulundu.
Boğazkent Mahallesi'nde bulunan halk plajının görevlisi Engin Açıkgöz, hareketsiz deniz kaplumbağasını fark etmesi üzerine durumu zabıta ekibine haber verdi.
Kaplumbağa, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü veteriner hekimleri tarafından incelendi. Nil kaplumbağası türündeki deniz kaplumbağasının bilinmeyen bir nedenle telef olduğu belirlendi.
Kaplumbağa, bunun üzerine sahilde uygun bir yere gömüldü.
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