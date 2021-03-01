Boğazkent Mahallesi'nde bulunan halk plajının görevlisi Engin Açıkgöz, hareketsiz deniz kaplumbağasını fark etmesi üzerine durumu zabıta ekibine haber verdi.

Kaplumbağa, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü veteriner hekimleri tarafından incelendi. Nil kaplumbağası türündeki deniz kaplumbağasının bilinmeyen bir nedenle telef olduğu belirlendi.

Kaplumbağa, bunun üzerine sahilde uygun bir yere gömüldü.