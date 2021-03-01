İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, huzur ve sükun ortamını bozan, silahlı suç örgütü kurarak haksız kazanç elde eden şüphelilerin tespiti amacıyla 5 ay teknik takip gerçekleştirildi.

Ekipler, çalışmalar sonucu gözaltı kararı verilen 16 zanlıyı düzenledikleri operasyonla yakaladı.

Şüphelilerin ikametgah ve araçlarında yapılan aramalarda 14 otomatik ve pompalı tüfek, 44 dolu kartuş, 3 otomatik tüfek şarjörü, 21 tabanca, 22 tabanca şarjörü, 694 tabanca mermisi ile "sallama" olarak tabir edilen 2 kesici alet ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin, iş yeri, araç ve ikametgah kurşunlama, silahla ve kesici aletle kasten yaralama ile yağma suçlarının da aralarında bulunduğu 14 faili meçhul olayın zanlısı oldukları belirlendi.