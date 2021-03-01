UNESCO Dünya Miras Listesi’nde yer alan tarihi ilçeye gelenlerin uğrak yerlerinden olan konakları ihtişamı ile büyülüyor. Ziyaretçiler, kafesli bir üslupla ahşaptan yapılı olan ve içeriden bakanın görülmeden, eve kimin geldiğini görülmesini sağlayan “kim geldi penceresi”ni görünce hayrete düşüyor.

İmam Akbulut, sahibi olduğu 250 yıllık Akbulut Konak’ta bulunan bu pencereyi TRT Haber’e anlattı.

Akbulut, uzun yıllardır kapalı olan bu pencereyi 4 yıl önce restorasyon yaptırdıklarını ve misafirlerine bu pencereden görüp karşıladıklarını söyledi:

"250 yıl önce hem mimar hem ustalarımız kapımıza zili hem de görsel olarak ‘kim geldi penceresi’ yaparak geleneksel Türk evlerine bu sistemi kazandırmışlar. Kapı tokmağını zil olarak kullanmışız. Ev halkı kimin geldiğini ‘Kim geldi penceresi’nden görüp ona göre kapıyı açıyor. Erkek misafir geldiyse erkek, kadın misafir geldiyse kadın tarafından karşılanıyor. Onun içinde bir özellik aslında. Eğer istenmeyen, yabancı bir kişiyse o zaman kapı açılmıyor."

Akbulut, pencereden bakanın görülmediğini bunun ince düşünülmüş detay olduğuna dikkat çekti.