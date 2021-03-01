Tunceli'de çetin geçen kışın ardından, havalar ısınmaya başladı.

Küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinin yaygın olarak yapıldığı Pertek ilçesinde meralarda otlayan koyunların yeni doğan ve süt emme alışkanlığı kazanmaları için annelerinden ayrı yerde tutulan kuzularla buluşma anı renkli görüntülere sahne oluyor.

Ahır kapılarının açılmasıyla büyük bir telaş ve heyecanla koşmaya başlayan süt kuzuları, yüzlerce koyunun arasından annelerini kokusundan ve sesinden tanıyor. Sürü içerisindeki 500 koyun arasından annelerini kısa süre içerisinde bulan kuzular, hem süt emiyor hem de özlem gideriyor.

“Kuzular anneleriyle buluştuğunda, aklıma annem geliyor”

Koyunlarla kuzuların kavuşma anı renkli görüntüler oluştursa da, yakın bir süre içerisinde annesini kaybeden besici Günay Acim, koyun ile kuzuların buluşma esnasında duygulu anlar yaşıyor.

Yaklaşık 2 ay önce annesi vefat eden Acim, kuzular annelerine kavuştuğunda rahmetli annesini hatırlayıp üzüldüğünü söyledi:

"Çocuk annesinin sütünü içtiğinde nasıl seviniyorsa bu durum kuzular için de böyledir. Anne sevgisi çok farklıdır, çok yakın bir zamanda ben de annemi kaybettim. Bir annenin kuzusuna fedakârlığı çoktur. Koyun ile kuzu buluştuğunda onlar birbirine koşup kavuştuğunda, bazen çok üzülüyorum. Benim de böyle zamanlarım oldu. Bugün onlar buluştuğu zaman aklıma annem geliyor ve ister istemez üzülüyorum."