Safiye Ali, 1894'te İstanbul'da doğdu, kolej eğitimini de İstanbul'da aldı. 1. Dünya Savaşı sırasında maddi zorluklara rağmen Almanya'ya gitti ve tıp eğitimi aldı.

1920'lerde Türkiye'ye döndü, 1923'te Türkiye'nin ilk kadın doktoru icazetnamesini aldı. Amerikan Koleji bünyesinde açılan ilk kız tıp okulunda jinekoloji ve obstetrik dersleri vererek kızlara tıp eğitimi veren ilk kadın öğretim üyesi oldu.

Daha sonra, kanser teşhisi konulması üzerine Türkiye'den ayrılarak Almanya'ya yerleşti. 2. Dünya Savaşı yıllarında sağlığı el verdiği sürece mesleğini sürdürdü. 5 Temmuz 1952'de Dortmund’da hayatını kaybetti.

"Mezar yerini tam olarak belirledik"

Doktor Safiye Ali'nin Almanya'daki mezar yeri bilinmiyordu. Türkiye'nin Essen Başkonsolosu Şener Cebeci konuyla ilgilendi.

Dortmund Türk Dernekler Birliği Platformu Sözcüsü Emre Güleç de süreci takip etti, Safiye Ali'nin mezarı bulundu. Emre Güleç, konuyla ilgili şu bilgileri verdi:

"Mezarlıklar müdürlüğü yetkilileriyle birlikte geldik. Tam olarak mezar yerini tespit ettik ve yetkililere rica ettik. Mezarın başlangıç ve bitiş noktalarına kazık çakarak şu an mezar yerini tam olarak belirledik."

Cumhuriyet dönemindeki kadın hareketlerinde de yer aldı

68 yıl sonra bulunan mezarın yeniden inşası için Alman makamlara başvuru yapıldı.

Şener Cebeci, Safiye Ali’nin hatırasına yakışır bir mezar inşa etmek istediklerini söyleyerek, "Şu anda başlangıç aşamasındayız, teklifimizi resmen ilettik. Alman tarafından yanıt bekliyoruz" dedi.

Safiye Ali, Cumhuriyet dönemindeki kadın hareketlerinde de yer aldı.

Haber: Bülent Dönmez