Bugün, 28 Şubat Dünya Nadir Hastalıklar Günü. Nadir hastalıkların yüzde 95’inin tedavisinin olmadığı biliniyor. DMD kas hastalığı da tedavisi olmayan nadir hastalıklardan biri.

3 yaşında kas hastalığı tanısı koyulan Muhammed Gökkaya için doktorlar “Ancak 20 yaşına kadar yaşayabilir” dese de o pes etmedi.

Sivas’ta yaşayan 34 yaşındaki Muhammed, yazdığı şiirler ve söylediği şarkılarla hayata sıkıca tutundu.

“Hayattan kopmayın”

2 kitap yazan, Bocce sporunda madalyalar kazanan ve milli takıma kadar yükselen Gökkaya, nadir hastalıklarla mücadele edenlere “hayattan kopmayın” çağrısında bulundu:

“Ben gibi olan insanlara hiçbir zaman hayattan kopmamalarını tavsiye ederim. Her zaman hastalığın arkasına sığınarak kendilerini hayattan koparmamalarını isterim. Çünkü azim olduğu sürece her şey başarılır. Hiçbir hastalık engel değildir."

[Fotoğraf: TRT Haber]

Annesi en büyük destekçisi

Gökkaya’nın arkasındaki en büyük güç ise ona desteğini hiçbir zaman yitirmeyen annesi.

Anne Leyla Gökkaya, Muhammed’in hastalığından hiçbir zaman şikayetçi olmadığını ve onun her zaman yanında olduğunu söyledi.

Muhammed Gökkaya, Bocce sporunda Türkiye´yi uluslararası yarışmalarda ileriye taşımak istiyor.