Haber Giriş: 1 Mart 2021 Pazartesi 12:10Son Güncelleme: Kaynak: AA
Cezayir'den yola çıkan LNG gemisi Türkiye'ye geliyor
[Fotoğraf: AA]
Cezayir'in Arzew Limanı'ndan yola çıkan "Lalla Fatma N'Soumer" adlı LNG gemisinin 6 Mart'ta Türkiye'de olması bekleniyor.
Uluslararası gemi takip verilerinden derlenen bilgilere göre, 28 Şubat'ta Arzew Limanı'ndan ayrılan LNG gemisi Cezayir açıklarında seyrine devam ediyor.
Toplam 144 bin 888 metreküp kapasiteli geminin, 6 Mart'ta Marmara Ereğlisi LNG Terminali'ne yanaşması planlanıyor.
Bahamalar bayraklı gemi 2004'te inşa edilmişti.
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