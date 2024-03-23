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Türkiye
AA 23.03.2024 12:18

Malatya'daki kültür varlıkları yenileniyor

Malatya'da depremlerde hasar gören tescilli kültür varlıkları, başlatılan restorasyon çalışmalarıyla yeniden turizme kazandırılacak.

Malatya'daki kültür varlıkları yenileniyor
[Fotograf: AA]

Merkez üssü Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 6 Şubat'taki 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler Malatya'da kültürel varlıklara da zarar verdi.

Kent merkezinde bulunan ve zarar gören Atatürk Anı Evi, Etnografya Müzesi, Arkeoloji Müzesi ve tarihi Malatya evleri olarak bilinen Beşkonaklar'da Temmuz 2023'te Kültür ve Turizm Bakanlığınca onarım çalışması başlatıldı.

Söz konusu kültür varlıklarında çalışmalar sürerken restorasyonların yıl içerisinde tamamlanması hedefleniyor.

Malatya'daki kültür varlıkları yenileniyor

Beşkonaklar'ın peyzaj düzenlenmesi de yapılıyor

Onarımı süren Beşkonaklar Etnografya Müzesi ve Geleneksel Malatya Evi'nde ilk önce binanın çatı örtüsü yenilenirken, bunun dışında yeni projeye uygun olarak güçlendirme işlemleri gerçekleştirildi.

Binanın elektrik, su, doğalgaz gibi projeleri çizilip onaylanırken, konakların yıkılan duvarlarında onarım ile çevresinde peyzaj düzenlemesi işlemleri yürütülüyor.

Kente gelen yerli ve yabancı turistlerin ilgi gösterdiği tarihi bölgenin, restorasyonun tamamlanmasıyla çeşitli sanat ve kültür hizmetleri için tekrar kullanıma açılması planlanıyor.

Malatya'daki kültür varlıkları yenileniyor

Atatürk Anı Evi

Kesme taştan yapılan ve 19'uncu yüzyıl Osmanlı yapısı olan Atatürk Anı Evi ve Etnografya Müzesi'nde ise binanın temel seviyesine kadar yapılan kazının ardından güçlendirme amacıyla beton dökümü gerçekleştirildi.

Hasar gören duvarlara enjeksiyon uygulaması yapılan binada depremin hasarları ortadan kaldırılmaya çalışılırken, bodrum katta duvar örülmesi işlemleri devam ediyor.

Arkeoloji Müzesi'nde de iç duvarların yenilenmesi işlemi yapılıyor.

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