Haber Giriş: 13 Mart 2022 Pazar 23:52Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Malatya'da yolcu otobüsü devrildi: Yaralılar var
[Fotoğraf: TRT Haber]
Malatya'da kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği yolcu otobüsü şarampole devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre 4 kişi hafif şekilde yaralandı.
Malatya-Kayseri kara yolu Akçadağ Kozluca mevkiinde yolcu otobüsü devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerince araçtan çıkarılan 35 yolcudan 4'ü'nün hafif şekilde yaralandığı tespit edildi.
Sağlık ekiplerince ayakta müdahale edilen yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Ekiplerin kaza yapan otobüsü kaldırma çalışmaları sürüyor.
Etiketler: Trafik Kazası
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