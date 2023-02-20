Haber Giriş: 20 Şubat 2023 Pazartesi 15:19Son Güncelleme: Kaynak: AA
Malatya'da yıkılma tehlikesi bulunan minare nedeniyle 2 sokak trafiğe kapandı
Malatya'da depremlerde gördüğü hasar nedeniyle minaresinde yıkılma tehlikesi bulunan Kozkökü Camii'nin çevresindeki 2 sokak trafiğe kapatıldı.
Kahramanmaraş merkezli depremlerde Ferhadiye Mahallesi'ndeki Kozkökü Camii'nin minaresi ağır hasar gördü.
Artçı depremlerde cami minaresinin çökme ihtimaline karşın polis ekipleri cami çevresinde bulunan 2 sokağı trafiğe kapattı.
[Fotoğraf: AA]
Mahalle sakinlerinden İbrahim Halil Yılmaz, ilk depremde caminin minaresinin hasar gördüğünü belirterek, "Artçılardan sonra yamulmaya başladı. Camii minaresi tehlike arz ediyor. Çevredeki binalar da yıkılmak üzere. İnsanlar tedirgin, kimse evine giremiyor" dedi.
Yılmaz, deprem nedeniyle ilk 2 gün aracında kaldığını, şu an ise okul bahçesine kurulan çadırda yaşadığını sözlerine ekledi.
[Fotoğraf: AA]
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