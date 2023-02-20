6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden en çok etkilenen illerden biri de Gaziantep.

Yavuz Ailesinin oturduğu site Gaziantep'in en yüksek kuleleri. 42 katlı sitede 10 blok 7 kule bulunuyor. 577 dairenin 400'ü dolu.

Peki Gaziantep'te yüksek katlı kulelerde o gece neler yaşandı?

42 katlı kuleninde bulunduğu sitenin 34.katında oturan, Yavuz ailesi kapılarını TRT Haber'e açtı.

"Antrede sağa sola çarparak çocukları topladık"

Biri özel toplam 3 çocuğu bulunan Nevzat Yavuz o gece yaşadıklarını şöyle anlattı:

"Açıkçası biz Gaziantep'i deprem bölgesi değil diye biliyoruz veya direkt olarak bu şiddetli bir şey beklemiyorduk, şaşırdık ve epey korktuk. Depremi hissettiğimde ilk olarak özel çocuğumu sonra iki çocuğumu alarak önce antrede depremin bitmesini bekledik. Sonra apartman boşluğuna oradan yangın merdivenine ve asansörle zemin kata indik. Bina yüksek olduğu için yaylanması daha fazlaydı. 25-26 metrelik antrede sağa sola çarpa çarpa çocukları topladık."

"Temel sağlam yapılırsa yüksekliğin çok önemi kalmıyor"

Binalarda önemli olan yüksekliğin değil temelinin sağlam olduğunu belirten Yavuz, "Bu inşaatın temelinden beri görüyordum nasıl yapıldığını. Sağlamlık için ellerinden geleni yaptıklarını da biliyorum, ondan dolayı gönül rahatlığıyla girdim buraya. Temel olması gereken sağlamlıkta yapıldıktan sonra yüksekliğin çok bir önemi kalmıyor, binayı yapan kişinin kim olduğunu da bilmek önemli çünkü müteahhit sayıları epey çoğaldı Antep'te. Ben başından beri hem buranın takipçisiydim hem de depreme uygun olduğunu da biliyordum" dedi.

"Binamız sağlam, artçılarda kendimizi güvende hissediyoruz"

Derya Yavuz ise korku dolu anları şu ifadelerle aktardı:

"34. katta oturuyorum. Endişeli bir şekilde kalktım, eşimi kaldırdım avizeler olduğunca çok ses verdi. Ürktük tabi ama binamıza güvendim, bizi şaşırtmadı güçlü güvenli bir şekilde çıktık. Çocukları toparlamak biraz zaman aldı. İkinci depreme de bu esnada diğer bir antrede yakalandık. Şu anda artçılar olsa da korkmuyoruz, kendimizi güvende hissediyoruz."

Yavuz ailesi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekiplerinin incelemesinin ve 'oturulabilir' raporu ile meydana gelen yüzlerce artçıya rağmen evlerinde güvenle oturuyor.

Haber: Halit Yılmaz

Kamera: Deniz Kahraman