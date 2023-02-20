Haber Giriş: 20 Şubat 2023 Pazartesi 13:42Son Güncelleme: Kaynak: AA
İtfaiye ekipleri Hatay'da enkaz altında kalan 2 güvercini kurtardı
Konya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, Hatay'da depremde yarısı yıkılan bir binanın tepesinde uçan güvercini takip ederek enkaz altında kalan yuvadaki 2 güvercini kurtardı. Güvercinler sahibine teslim edildi.
Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği Hatay'da çalışmalar sürüyor. Arama kurtarmanın yanı sıra enkaz kaldırma çalışmaları da devam ediyor.
Konya Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri, enkaz kaldırma çalışmaları sırasında enkazın tepesinde uçan güvercini fark ederek takip etti.
Ekipler, enkaz altında güvercin yuvası olduğunu gördü.
[Fotoğraf: AA]
Yuvanın üstüne düşen beton bloğu kaldıran ekipler, iki güvercini enkazın arasından çıkarmayı başardı.
Güvercinler sahibine teslim edildi.
Etiketler: Konya Deprem Hatay Kahramanmaraş İtfaiye
Son Haberler
- 14:29
- 13:48
- 13:49
- 13:40
- 13:43
Sıradaki Haber
Malatya'da depremde yıkılan siteyle ilgili 3 gözaltı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz