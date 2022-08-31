Haber Giriş: 31 Ağustos 2022 Çarşamba 16:27Son Güncelleme: Kaynak: AA
Malatya'da yarın 15 mahallede su kesilecek
[Getty]
Malatya'nın Battalgazi ilçesinde yarın 15 mahallede su kesintisi yapılacak. Yetkililer, vatandaşların mağdur olmaması için gerekli tedbirlerin alınmasını istedi.
Malatya Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü kentin bazı bölgelerinde su kesintisi yaşanacağını duyurdu.
Mehmet Buyruk Caddesi ana isale hattı üzerinde yapılacak vana montajı nedeniyle Battalgazi ilçesine bağlı 15 mahallede 1 Eylül Perşembe günü saat 09.00-21.00 arasında su kesintisine gidilecek.
Vatandaşların mağdur olmamaları için gerekli tedbirleri alması gerektiği dile getirilen MASKİ açıklamasında, Çamurlu, Üniversite, Bağtepe, Göller, Karatepe, Tokluca, Yenice, Yeniköy, Hacıyusuflar, Orduzu, Bulgurlu, Yıldıztepe, Tandoğan, Çöşnük, Göztepe mahallerinde su kesintisi yaşanacağı aktarıldı.
Etiketler: Malatya Su Kesintisi
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