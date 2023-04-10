Malatya’da trafik kazası: 1'i bebek 2 kişi hayatını kaybetti

Pütürge ilçesine bağlı Başmezra Mahallesi’nde meydana gelen ilk kazada M.Ç. idaresindeki otomobil yağışlı havanın etkisiyle kontrolden çıkarak uçuruma yuvarlandı.

Kazada, araç sürücüsü ile birlikte E.Ç. ve 2 aylık bebek Ahmet Çelebi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri giderken yaralı bebek hastane yolunda ambulansta hayatını kaybetti.

Yayaya tır çarptı: 1 ölü

Doğanşehir ilçesi Esentepe Mahallesi’nde meydana gelen bir diğer ölümlü trafik kazasında ise Adıyaman istikametine seyir halinde olan M.Ö. yönetimindeki tır yolun karşısına geçmeye çalışan Abuzer Kalik’e çarptı.

Kazada Abuzer Kalik olay yerinde hayatını kaybederken araç sürücüsü gözaltına alındı.

Bir kaza da Darende'de

Darende ilçesi Yukarıulupınar Mahallesi'nde meydana gelen bir başka kazada da A.P. idaresindeki araç, sürücünün kontrolünden çıkarak kanala devrildi.

Kazada araç sürücüyle birlikte A.S.P. yaralandı.

Kazalarda hayatlarını kaybeden 2 kişinin cenazeleri adli tıp kurumuna, yaralılar ise kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı, kazalarla ilgili inceleme başlatıldı.