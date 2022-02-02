Haber Giriş: 2 Şubat 2022 Çarşamba 17:12Son Güncelleme: Kaynak: AA
Malatya'da tarihi eser operasyonu
[Fotoğraf: AA]
Malatya'da tarihi eser niteliği taşıyan aralarında mühür, kolye ucu ve yüzüğün de olduğu 23 eser ele geçirildi.
Malatya İl Jandarma Komutanlığının istihbarat çalışmaları neticesinde, Yeşilyurt ilçesinde tarihi eser kaçakçılığı yaptığı tespit edilen 1 şüphelinin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi.
Şüphelinin üzerinde yapılan aramada Osmanlı dönemine ait olduğu değerlendirilen 11 mühür, 2 kolye ucu, 8 yüzük ve 2 kolye ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
Etiketler: Malatya Tarihi Eser
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