Malatya İl Jandarma Komutanlığının istihbarat çalışmaları neticesinde, Yeşilyurt ilçesinde tarihi eser kaçakçılığı yaptığı tespit edilen 1 şüphelinin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi.

Şüphelinin üzerinde yapılan aramada Osmanlı dönemine ait olduğu değerlendirilen 11 mühür, 2 kolye ucu, 8 yüzük ve 2 kolye ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.