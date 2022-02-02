Dün akşam saat 17.00 sırasında Döşemealtı ilçesindeki Karaman Köprüsü üzerinde meydana gelen kazada, Muhammet Madenci yönetimindeki otomobil, kayganlaşan yolda kontrolden çıktı.

Önce sağdaki kaldırım ve bariyere çarpan otomobil, daha sonra sağ taraftaki bariyerlere çarptı ve sürüklendi. Otomobil, Karaman köprüsü üzerinde bariyerlere sıkışarak durabildi.

Kazanın ardından ekipler, araçtaki 3 kişiyi kurtarmak için seferber oldu. Arka koltuktaki Hakan Selçuk, hafif yaralı olarak hastaneye kaldırdı. Önde yolcu bölümünde bulunan Ahmet Özkan Avcı'nın ise yapılan kontrollerde hayatını kaybettiği belirlendi.

Hurdaya dönen otomobilde bariyerle araç içine sıkışan Muhammet Madenci ise yaklaşık 45 dakikalık çalışma sonucu ağır yaralı olarak çıkartılarak hastaneye kaldırıldı.

Ahmet Özkan Avcı’nın cenazesi ise Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Plastik doğrama işi ile uğraşan Avcı’nın cenazesi kardeşi Ramazan Avcı ve yakınları tarafından gözyaşları içinde alındı.

"Şikayetçi olacağız"

Ahmet Özkan Avcı'nın eniştesi İsmail Kan, "Bizim gördüğümüz kadarıyla hızdan dolayı video çekmişler 240 kilometrede. Böyle bir şey olmaz. 16.56’da videoyu çekmişler, 17.00’de de kaza yapmışlar. Söyleyecek bir şey yok. Şikayetçi olacağız. Birilerinin dur demesi lazım bunlara, yapacağımız bir şey yok" dedi.