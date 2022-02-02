Sinop’un Merkeze bağlı Tıngıroğlu köyünde Hüseyin Özköseoğlu'na ait ahır ve depoda yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince müdahale edilen yangın, köylülerin de yardımıyla bir saatlik çalışmanın ardından söndürüldü.

Yangın sonrası ahır ile depoda bulunan 2 ton tahıl yandı. Yangın esnasında bazı vatandaşlar gözyaşlarına hâkim olamadı.