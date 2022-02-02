Haber Giriş: 2 Şubat 2022 Çarşamba 17:02Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ahırda çıkan yangında 2 ton tahıl kül oldu
[Fotoğraf: AA]
Sinop'ta bir çiftçiye ait depoda ve ahırda çıkan yangında 2 ton tahıl ürünü yandı.
Sinop’un Merkeze bağlı Tıngıroğlu köyünde Hüseyin Özköseoğlu'na ait ahır ve depoda yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince müdahale edilen yangın, köylülerin de yardımıyla bir saatlik çalışmanın ardından söndürüldü.
Yangın sonrası ahır ile depoda bulunan 2 ton tahıl yandı. Yangın esnasında bazı vatandaşlar gözyaşlarına hâkim olamadı.
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