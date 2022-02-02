Haber Giriş: 2 Şubat 2022 Çarşamba 17:00Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Üzerlerine kar kütlesi düşen 3 çocuk yaralandı
[Fotoğraf: DHA]
Bingöl'ün Genç ilçesinde, çatıdan üzerlerine kar kütlesi düşen 2'si kardeş 3 çocuk yaralandı.
Kültür Mahallesi'nde yürüyen Berma ve Eylül Bingöl kardeşler ile Zeynep Yılmaz'ın üzerine çatıda biriken kar kütleleri düştü.
Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ekipleri geldi. İlk müdahalenin ardından yaralı 3 çocuk, Genç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Berma Bingöl, tedavisinin ardından taburcu edilirken, Eylül Bingöl ile Zeynep Yılmaz ise Bingöl Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.
Tedavi gören 2 çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Etiketler: Kar Yağışı
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