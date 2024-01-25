Malatya'da psikososyal destek ekipleri sahaya çıkıyor

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Battalgazi'de saat 16.04'te meydana gelen sarsıntının derinliği 13,93 kilometre olarak ölçüldü.

Depremin ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Bakanlığına bağlı kentteki psikososyal destek ekiplerinin sahaya çıkması talimatı verdi.

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgede yoğun faaliyet gösteren ekipler vatandaşlara psikolojik ilkyardım vermek üzere görevlendirildi.