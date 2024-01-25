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Türkiye
TRT Haber 25.01.2024 16:44

Malatya'da psikososyal destek ekipleri sahaya çıkıyor

Malatya'nın Battalgazi ilçesindeki 5,2 büyüklüğünde depremin ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ekipleri vatandaşlara psikolojik ilk yardım vermek üzere görevlendirildi.

Malatya'da psikososyal destek ekipleri sahaya çıkıyor

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Battalgazi'de saat 16.04'te meydana gelen sarsıntının derinliği 13,93 kilometre olarak ölçüldü.

Depremin ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Bakanlığına bağlı kentteki psikososyal destek ekiplerinin sahaya çıkması talimatı verdi.

Malatya'da 5,2 büyüklüğünde deprem
Malatya'da 5,2 büyüklüğünde deprem

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgede yoğun faaliyet gösteren ekipler vatandaşlara psikolojik ilkyardım vermek üzere görevlendirildi.

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Malatya Deprem Mahinur Özdemir Göktaş
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