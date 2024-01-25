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Türkiye
AA 25.01.2024 16:41

Hatay'da köpek saldırısına uğrayan motosikletli yaralandı

Hatay'ın Samandağ ilçesinde, sahipsiz köpeğin saldırısına uğrayan motosikletli ayağından yaralandı.​​​​​​​

Hatay'da köpek saldırısına uğrayan motosikletli yaralandı
[Fotoğraf: AA Arşiv]

Hatay'ın Samandağ ilçesinde iş yerinden motosikletiyle evine dönen Metin Kimyon, sahipsiz köpeğin saldırısına uğradı.

Köpeğin, ayağından ısırdığı Kimyon, hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi.

Kimyon, gazetecilere, sahipsiz köpeğin saldırısında yaşadığı korkuyu üzerinden atamadığını söyledi.

Yaşadığı korkuyu bir başkasının yaşamasını istemediğini belirten Kimyon, "Ben bir hayvan düşmanı değilim, fakat artık köpeklerin toparlanarak barınağa götürülmesi gerekiyor" dedi.

Kimyon, adli işlem başlatarak yetkili belediyeden şikayetçi olduğunu kaydetti.

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