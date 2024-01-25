Hatay'da köpek saldırısına uğrayan motosikletli yaralandı

Hatay'ın Samandağ ilçesinde iş yerinden motosikletiyle evine dönen Metin Kimyon, sahipsiz köpeğin saldırısına uğradı.

Köpeğin, ayağından ısırdığı Kimyon, hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi.

Kimyon, gazetecilere, sahipsiz köpeğin saldırısında yaşadığı korkuyu üzerinden atamadığını söyledi.

Yaşadığı korkuyu bir başkasının yaşamasını istemediğini belirten Kimyon, "Ben bir hayvan düşmanı değilim, fakat artık köpeklerin toparlanarak barınağa götürülmesi gerekiyor" dedi.

Kimyon, adli işlem başlatarak yetkili belediyeden şikayetçi olduğunu kaydetti.