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Türkiye
TRT Haber 14.08.2024 06:42

Malatya'da otobüs kazası: 26 yaralı

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 26 kişi yaralandı.

Malatya'da otobüs kazası: 26 yaralı

Bodrum'dan Van'a giden Ş.C. idaresindeki yolcu otobüsü, D-300 kara yolu Doğanlar Mahallesi mevkiinde şarampole devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, AFAD, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Malatya'da otobüs kazası: 26 yaralı

Kazada otobüste bulunan 36 yolcudan 25'i ile 1 muavin yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Turgut Özal Tıp Merkezine kaldırıldı.

Yaralıların tedavisi sürüyor

Malatya Valisi Seddar Yavuz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kazada yaralananları hastanede ziyaret ettiğine dair fotoğraflar paylaştı.

Vali Yavuz, açıklamasında, "Bodrum-Van seferini yapan yolcu otobüsünün Akçadağ ilçemizde şarampole yuvarlanması sonucu yaralanan 26 kardeşimize Allah'tan acil şifalar diliyorum. Hayati tehlikesi olan yaralımız ilk tespitlere göre bulunmamaktadır. Geçmiş olsun." ifadelerini kullandı.

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Malatya Otobüs Sağlık Bakanlığı Son Dakika Trafik Kazası Van
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