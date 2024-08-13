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Türkiye
AA 13.08.2024 23:23

Antalya'da safari kazası: Anne hayatını kaybetti, kızı yaralandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde, uçurumdan yuvarlanan safari aracında bulunan anne hayatını kaybetti, kızı yaralandı.

Antalya'da safari kazası: Anne hayatını kaybetti, kızı yaralandı
[Fotograf: AA]

Sugözü Mahallesi Kütürüp mevkisinde Emre Alıcı'nın kullandığı otomobil uçurumun kenarında park halindeyken bir anda hareket etmeye başladı.

İçerisinde Esma Alıcı ve kızı Fatma Ela Alıcı'nın bulunduğu sırada araç uçurumdan yuvarlandı. Safari aracı uçurumun aşağısında bulunan inşaat malzemelerinin üzerine düşerek durabildi.

Sürücü Alıcı'nın ihbarıyla kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Sağlık ekibi anne Alıcı'nın olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti. Kazada yaralanan Fatma Ela Alıcı ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Alıcı'nın cenaze Alanya Adli Tıp morguna kaldırılırken, cumhuriyet savcısı kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Öte yandan, baba Alıcı'nın emniyetteki ifadesinde, kazada aracın dışında olduğunu ve aniden hareket eden aracın el frenini çekmeye çalıştığını ama başarılı olmadığını beyan ettiği öğrenildi.

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