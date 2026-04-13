AA 13.04.2026 00:37

Malatya'da maden işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 2 ölü, 10 yaralı

Malatya'nın Hekimhan ilçesinde maden işçilerini taşıyan servis minibüsünün şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi öldü, 10 kişi yaralandı.

Mustafa Özdemir'in kullandığı maden işçilerini taşıyan servis minibüsü, Güvenç Mahallesi'nde yoldan çıkarak şarampole devrildi.

Kaza yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Hamza Günay olay yerinde hayatını kaybederken sürücü Mustafa Özdemir ile araçta bulunan yaralılar Hulusi Altıkulaç, Hüseyin Kaya, Mehmet Gökçe, Mustafa Sarıkaya, Zafer Dereli, Bilal Keçeli, Turap Uçar, Halil İbrahim Altıkulaç, Kaya Günay Hekimhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hastanede tedaviye alınan Ali Yücel, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Sakarya'da kıyı erozyonu
