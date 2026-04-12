TRT Haber 12.04.2026 23:08

Doğum yardımı başvuruları devam ediyor

Aile Yılı kapsamında hayata geçirilen doğum yardımı başvuruları devam ediyor. Türkiye'de genç nüfus oranının yükseltilmesi amacıyla 1 ocak 2025 ve sonrasında doğan çocuklar için devlet desteği sağlanıyor. İşte destek ve başvuruların detayı...

Doğum yardımı başvuruları devam ediyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, sosyal medya hesabından, "Minik kalplerimiz büyürken ailelerimizin yanındayız." başlığı ile destek başvurularının devam ettiğini duyurdu.

Buna göre, Yeni Doğum Yardımı ile, birinci çocuk için tek seferlik 5 bin lira ikinci çocuk için beş yaşını tamamlayana kadar her ay bin 500 lira, üçüncü ve sonraki çocuklar için 5 yaşını tamamlayana kadar her ay 5 bin lira destek sağlanıyor.

Başvurular, e-Devlet üzerinden veya "İlk Öğretmenim Ailem" mobil uygulaması aracılığıyla yapılıyor. 

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bebek Devlet Desteği Kadın Doğum
