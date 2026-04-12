Doğum yardımı başvuruları devam ediyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, sosyal medya hesabından, "Minik kalplerimiz büyürken ailelerimizin yanındayız." başlığı ile destek başvurularının devam ettiğini duyurdu.

Buna göre, Yeni Doğum Yardımı ile, birinci çocuk için tek seferlik 5 bin lira ikinci çocuk için beş yaşını tamamlayana kadar her ay bin 500 lira, üçüncü ve sonraki çocuklar için 5 yaşını tamamlayana kadar her ay 5 bin lira destek sağlanıyor.

Başvurular, e-Devlet üzerinden veya "İlk Öğretmenim Ailem" mobil uygulaması aracılığıyla yapılıyor.