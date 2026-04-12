Çok Bulutlu 3.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 12.04.2026 19:33

Geçen yıl arabuluculukla uyuşmazlıkların yüzde 54'ünde anlaşma sağlandı

Adalet Bakanı Akın Gürlek, geçen yıl arabuluculuk yöntemiyle uyuşmazlıkların yüzde 54'ünde anlaşma sağlandığını açıkladı.

Bakan Gürlek, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemleriyle uyuşmazlıkları yargı sürecine gitmeden, uzlaşma temelinde çözüme kavuşturduklarını belirtti.

Arabuluculuk uygulamalarıyla daha hızlı ve etkin sonuçlar elde ederken, mahkemelerin iş yükünü önemli ölçüde azalttıklarını vurgulayan Gürlek, şunları kaydetti:

"2025 yılında arabuluculuk yöntemiyle uyuşmazlıkların yüzde 54'ünde anlaşma sağlandı. Bu sayede, hukuk mahkemelerinin iş yükü yüzde 25,4 oranında azaldı. İş mahkemelerinin iş yükü yüzde 77,5 oranında azaldı. Tüketici mahkemelerinin iş yükü yüzde 46,1 oranında azaldı. Asliye ticaret mahkemelerinin iş yükü yüzde 32,9 oranında azaldı.

Vatandaşlarımızın adalet hizmetlerinden memnuniyetini artırmak amacıyla daha hızlı ve etkin çözümler sunan uygulamaların kapsamını genişletmeye kararlılıkla devam edeceğiz."

ETİKETLER
Adalet Bakanlığı Akın Gürlek Hukuk
Sıradaki Haber
CHP Ankara İl Başkanı Erkol tutuklandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
