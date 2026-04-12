Çok Bulutlu 6.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 12.04.2026 15:51

Bursa ve Balıkesir'de 10 ton kaçak midye ele geçirildi

Bursa ve Balıkesir'de gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 10 ton kaçak midye ele geçirildi.

Bursa ve Balıkesir'de 10 ton kaçak midye ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, usulsüz şekilde avlanarak uygunsuz koşullarda bekletilen su ürünlerinin Bursa'dan nakledileceğine dair bilgi aldı.

Bursa ile Balıkesir Emniyet Müdürlüğü görevlileri tarafından koordineli şekilde gerekli tedbirler alınarak İzmir'e seyir halinde olan iki araç, Bursa ve Balıkesir'de eş zamanlı operasyonda durduruldu.

Bursa ve Balıkesir'de 10 ton kaçak midye ele geçirildi

Tarım ve Orman Müdürlüğüne bağlı uzman personel eşliğinde yapılan kontrollerde, halk sağlığını tehdit eden ve yasal denetimlerden geçmeden piyasaya sürülmek istenen toplam 10 ton kaçak midye ele geçirildi.

Şüpheliler hakkında gerekli yasal işlemlerin başlatıldığı bildirildi.

ETİKETLER
Balıkesir Bursa Kaçakçılık Su Ürünleri
Sıradaki Haber
Başkentray 140 milyondan fazla yolcuya hizmet verdi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
