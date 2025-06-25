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Türkiye
AA 25.06.2025 15:18

Malatya'da deprem konutlarındaki atık sular tarımsal sulamada kullanılacak

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde yapımı süren İkizce deprem konutlarındaki atık sular, arıtılarak tarımsal sulamada değerlendirilecek.

Malatya'da deprem konutlarındaki atık sular tarımsal sulamada kullanılacak
[Fotograf: AA]

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Başkan Sami Er, yapımı süren İkizce Duranlar İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi alanında incelemede bulundu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sami Er, tesisin yaklaşık 200 bin kişilik nüfusa hizmet edeceğini, günde 30 bin metreküp suyu arıtacağını ifade etti.

Sami Er, şunları kaydetti:

"Tesis çıkış suyu çiftçilerimiz için tarımsal sulamada kullanılmak üzere planlanmaktadır. Tesis tamamlanıp faaliyete geçtiğinde, İkizce Mahallesi'nde yapımı devam eden TOKİ deprem konutlarının ve bölgedeki tüm yerleşim yerlerinin atık suları arıtılacak. Başta İkizce bölgemize, Yeşilyurt'umuza ve Malatya'mıza hayırlı olsun."

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