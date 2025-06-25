Açık 33.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 25.06.2025 14:22

Trabzon'da horoz dövüştüren 4 kişiye 13 bin lira ceza

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde horoz dövüştürdüğü belirlenen 4 kişiye 13 bin 500 lira ceza uygulandı.

Trabzon'da horoz dövüştüren 4 kişiye 13 bin lira ceza
[Fotoğraf: Arşiv]

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Timleri, Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, Akçaabat ilçesi Tütüncüler Mahallesi'nde bir evin deposunda horoz dövüşü yaptırıldığına dair ihbar aldı.

İhbar üzerine yapılan çalışmada, depo içerisinde 11 kişinin yanı sıra özel hazırlanan ringde 2, taşıma çantasında ise dövüştürülmek üzere 7 horoz olduğu tespit edildi.

Horoz sahipleri O.K., Ö.B., K.D. ve T.K'ya Hayvanları Koruma Kanunu'nun ilgili maddesi uyarınca 13 bin 500 lira ceza uygulandı.

Olay yerinde seyirci olarak bulunan 7 kişi hakkında da işlem başlatıldı.

Koruma altına alınan horozlar, veterinerce yapılan muayene sonrası Akçaabat Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne teslim edildi.

ETİKETLER
Trabzon
Sıradaki Haber
Sıcaklıklar yükseldi, orman yangınlarına karşı tedbirler artırıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:29
Bakan Uraloğlu: Irak'ta kalan iki uçağımızı bugün getireceğiz
14:24
Sıcaklıklar yükseldi, orman yangınlarına karşı tedbirler artırıldı
14:37
Yetişkinlerde DEHB: Dikkat dağınıklığı mı, fark edilmemiş bir çocukluk hastalığı mı?
14:16
Uyuşturucu satıcılarına operasyon: 172 şüpheli tutuklandı
14:18
UNRWA: Gazze'de korkunç bir durumla karşı karşıyayız
14:18
İran Meclisi Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'yla iş birliğini askıya alan yasa tasarısını kabul etti
Tahran'da nükleer bilim insanlarının vurulduğu binalar görüntülendi
Tahran'da nükleer bilim insanlarının vurulduğu binalar görüntülendi
FOTO FOKUS
Kassam keskin nişancısı, işgalci İsrail askerini böyle vurdu
Kassam keskin nişancısı, işgalci İsrail askerini böyle vurdu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ