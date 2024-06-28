Malatya'da çıkan örtü yangını söndürülmeye çalışılıyor

Köylüköyü ve Başkınık Mahalleleri arasında bulunan Yama Dağı'nda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istemesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Büyükşehir Belediyesi ile Hekimhan Belediyesine ait greyder ve kepçeler söndürme çalışmalarına katıldı.

Alanın dağlık olması nedeniyle yangına araçlarla müdahale edemeyen itfaiye ekipleri, mahalleliler ile birlikte küreklerle yangını kontrol altına almaya çalışıyor.

Bazı vatandaşlar ise traktörlerin arkasına taktıkları ilaçlama makinesiyle getirdikleri suyla yangına müdahalede bulunuyor.