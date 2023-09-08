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Türkiye
AA 08.09.2023 20:01

Malatya'da ağır hasarlı bina patlayıcıyla böyle yıkıldı

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Malatya'da, ağır hasarlı bina patlayıcıyla yıkıldı.

Yeşilyurt ilçesi Bostanbaşı Mahallesi'nde, depremlerde ağır hasar alan 15 katlı binanın yıkımında patlayıcı kullanıldı.

Uzman ekiplerce güvenlik önlemlerinin alındığı binanın yıkımında 130 kilogram patlayıcı ve 1600 kapsül kullanıldı.

Türkiye Patlayıcı Mühendisliği Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ali Kahriman, gazetecilere, depremler nedeniyle bölgede 600 bine yakın konutun yıkımının söz konusu olduğunu söyledi.

Ağır hasarlı yapıların yıkımının riskli olduğuna dikkati çeken Kahriman, söz konusu binalarda yapılan uygulamaların zorluğunun altını çizdi.

Patlatmayla yıkımı gerçekleştiren firma yetkilileriyle çalışanlarına teşekkür eden Kahriman, burada emek veren herkesin aslında bir nevi sosyal sorumluluk görevini de yerine getirdiğini işaret etti.

Açıklamanın ardından bina patlatılarak yıkıldı.

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