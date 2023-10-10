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Türkiye
DHA 10.10.2023 10:36

Malatya'da afet konutları ocakta teslim edilecek

Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen kentler arasındaki Malatya'da, depremzedeler için inşa edilen afet konutları, hızla yükseliyor. Dış cephe işlemleri tamamlanan ve iç tefrişatlarına başlanan afet konutlarından 5 bininin, yıl sonunda bitirilip 2024 yılı ocak ayında depremzedelere teslim edilesi hedefleniyor.

Malatya'da afet konutları ocakta teslim edilecek

Kahramanmaraş merkezli, 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen Malatya'da, TOKİ tarafından yapılan afet konutları yükseliyor.

Mart ayında temellerin atıldığı bölgede sağlam zemine radye temel ve tünel kalıp sistemiyle inşa edilecek 13 bin 975 konutun ihalesi yapıldı.

Malatya'da afet konutları ocakta teslim edilecek

Bu konutların ilk etabı olan 5 bin konutun, yıl sonuna kadar tamamlanması ve yeni yılın ilk günlerinde hak sahibi depremzedelere teslim edilmesi amaçlanıyor.

İkizce, Orduzu ve Gelinciktepe mahalleleri bölgeleri ile Doğanşehir ve Yazıhan ilçelerinde hızla yükselen konutların dış cephe çalışmaları tamamlandı.

Malatya'da afet konutları ocakta teslim edilecek

Doğal gaz bağlantıları, asfaltlama ve çevre düzenleme işlemleri de devam eden konutların, iç tefrişatlarının da yıl sonuna kadar tamamlanıp, oturulabilir duruma geleceği bildirildi.

Malatya'da afet konutları ocakta teslim edilecek

Kent genelinde depremden etkilenenler için TOKİ tarafından 70 bin konutun yanı 25 bin de köy evi yapılacak. 

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