Çok Bulutlu 16.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
DHA 10.10.2023 10:37

Rezervasyon şebekesine 9 ilde operasyon: 11 gözaltı

Restoran ve eğlence mekanlarının sitelerini kopyalayarak rezervasyon yaptırmak isteyenleri dolandırdığı belirlenen şebekeye yönelik İstanbul merkezli 9 ilde düzenlenen operasyonda 11 kişi gözaltına alındı.

Rezervasyon şebekesine 9 ilde operasyon: 11 gözaltı

İstanbul Emniyeti Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bazı restoran ve eğlence mekanlarına internet üzerinden rezervasyon yaptıran kişilerin ödeme yaptıkları halde mekanlara gittiklerinde rezervasyonlarının yapılmadığı şikayeti üzerine harekete geçti.

Konuyla ilgili inceleme başlatan ekipler, mağdurların rezervasyon yaptıkları siteleri kontrol ettiğinde bu sitelerin sahte olduğunu belirledi.

Ekipler bunun üzerine söz konusu siteleri yapan ve kullanan kişilerin tespiti için çalışmalarına başladı. Çalışmaların ardından bu sabah İstanbul merkez olmak üzere Ankara, Adana, Artvin, Erzurum, Kocaeli, İzmir, Mersin ve Çanakkale'de şüphelilere ait adreslere operasyon yapıldı. Operasyonda 14 şüpheliden 11'i gözaltına alındı. Şüphelilerden birinin cezaevinde birinin ise askerde olduğu belirlenirken firari 1 kişinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Şüphelilere ait adreslerde yapılan aramada 23 bin 125 lira para ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

ETİKETLER
Dolandırıcılık
Sıradaki Haber
Ardahan'da yüksek kesimlere kar yağdı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:42
Ticaret Bakanı Bolat'tan indirim çağrısı
11:47
Bakan Şimşek: Enflasyonu çıpalayacak eşiklere doğru geliyoruz
11:38
İran, 2020'de düşürülen Ukrayna uçağıyla ilgili sorumluluklarını yerine getirdiğini savundu
11:38
Hindistan'da, maytap fabrikasında patlama: 11 ölü
11:33
Meclis, dünyadaki çalışma ve dinlenme sürelerini inceledi
11:34
İsrail ordusu Gazze Şeridi çevresinde kontrolü sağladığını duyurdu
Türk Hava Kuvvetleri, NATO Tiger Meet 2023 tatbikatına katılıyor
Türk Hava Kuvvetleri, NATO Tiger Meet 2023 tatbikatına katılıyor
FOTO FOKUS
Beşiktaş’ta fazla yük taşıyan kamyon kameraya yansıdı
Beşiktaş’ta fazla yük taşıyan kamyon kameraya yansıdı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ