Rezervasyon şebekesine 9 ilde operasyon: 11 gözaltı

İstanbul Emniyeti Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bazı restoran ve eğlence mekanlarına internet üzerinden rezervasyon yaptıran kişilerin ödeme yaptıkları halde mekanlara gittiklerinde rezervasyonlarının yapılmadığı şikayeti üzerine harekete geçti.

Konuyla ilgili inceleme başlatan ekipler, mağdurların rezervasyon yaptıkları siteleri kontrol ettiğinde bu sitelerin sahte olduğunu belirledi.

Ekipler bunun üzerine söz konusu siteleri yapan ve kullanan kişilerin tespiti için çalışmalarına başladı. Çalışmaların ardından bu sabah İstanbul merkez olmak üzere Ankara, Adana, Artvin, Erzurum, Kocaeli, İzmir, Mersin ve Çanakkale'de şüphelilere ait adreslere operasyon yapıldı. Operasyonda 14 şüpheliden 11'i gözaltına alındı. Şüphelilerden birinin cezaevinde birinin ise askerde olduğu belirlenirken firari 1 kişinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Şüphelilere ait adreslerde yapılan aramada 23 bin 125 lira para ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.