Malatya'da, "Türkiye Güven Huzur" uygulaması kapsamında denetimler gerçekleştirildi.

İl genelinde 320 personelle gerçekleştirilen denetimlerde, bin 868 kişi sorgulandı, 43 park, mesire alanı ve yürüyüş yolu çevresi kontrol edildi.

Ekipler, bin 62 iş yeri ve 2 bin 197 aracı kontrol ederek, 57 araca 32 bin 118 lira cezai işlem uyguladı. Belirlenen çalışma saatleri dışında faaliyet gösteren bir iş yeri ile süresiz kapalı olması gereken 9 işletmeye işlem yapıldı.

Sokağa çıkma kısıtlaması bulunan ve sosyal mesafe kuralını ihlal eden 46 kişiye de ceza kesildi.