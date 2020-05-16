Rize'ye çaya giden 20 bin kişi 1 hafta dışarı adım atamayacak
Çay hasadı için yaklaşık 15-20 bin kişinin şehre gitmesi beklenen Rize'de koronavirüs tedbirleri artırıldı.
Türkiye'nin çeşitli illerinden çay toplamak için memleketleri Rize'ye gelecek yaklaşık 20 bin kişi için önlemler alındı.
İl Sağlık Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, 20 Mayıs itibarıyla Rize'ye 3-5 gün içinde çay toplamak için İstanbul başta olmak üzere birçok ilden yaklaşık 15-20 bin kişinin geleceğinin tahmin edildiği belirtildi.
Bu kadar insanın kısa sürede kente girecek olmasının, yeni tip koronavirüsün (Covid-19) yayılması anlamında ciddi endişe yarattığı vurgulanan açıklamada, bu durumun, bunca zamandır büyük fedakarlıklar gösteren, evinden çıkmayan ve dükkanlarını açamayan insanların, sokaklarda oynayamayan çocukların sağlığını korumak için maksimum seviyede tedbirler alınmasını zorunlu kıldığı aktarıldı.
Risk büyük
Tedbirlerin sadece ilde yaşayanların değil, gelecek olanların sağlığını korumak için de önemli olduğuna dikkat çekilen açıklamada, "Aksi takdirde dışarıdan bu kadar insan geldikten sonra virüsün il genelinde hızla yayılmayacağını düşünmek akılla, tıpla, bilimle bağdaşmayan bir iyimserlik olacaktır çünkü bu denli fazla insanın içerisinde virüsün bulunmaması da bu zamanda mümkün değildir" denildi.
Olumsuzluklarla karşılaşmamak ve bir yandan da vatandaşı çay tarımından alıkoymamak için sıkı tedbirler uygulanacağı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Gelirken yiyeceklerinizi de getirin"
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