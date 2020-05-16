Türkiye'nin çeşitli illerinden çay toplamak için memleketleri Rize'ye gelecek yaklaşık 20 bin kişi için önlemler alındı.

İl Sağlık Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, 20 Mayıs itibarıyla Rize'ye 3-5 gün içinde çay toplamak için İstanbul başta olmak üzere birçok ilden yaklaşık 15-20 bin kişinin geleceğinin tahmin edildiği belirtildi.

Bu kadar insanın kısa sürede kente girecek olmasının, yeni tip koronavirüsün (Covid-19) yayılması anlamında ciddi endişe yarattığı vurgulanan açıklamada, bu durumun, bunca zamandır büyük fedakarlıklar gösteren, evinden çıkmayan ve dükkanlarını açamayan insanların, sokaklarda oynayamayan çocukların sağlığını korumak için maksimum seviyede tedbirler alınmasını zorunlu kıldığı aktarıldı.

Risk büyük



Tedbirlerin sadece ilde yaşayanların değil, gelecek olanların sağlığını korumak için de önemli olduğuna dikkat çekilen açıklamada, "Aksi takdirde dışarıdan bu kadar insan geldikten sonra virüsün il genelinde hızla yayılmayacağını düşünmek akılla, tıpla, bilimle bağdaşmayan bir iyimserlik olacaktır çünkü bu denli fazla insanın içerisinde virüsün bulunmaması da bu zamanda mümkün değildir" denildi.

Olumsuzluklarla karşılaşmamak ve bir yandan da vatandaşı çay tarımından alıkoymamak için sıkı tedbirler uygulanacağı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Gelirken yiyeceklerinizi de getirin"

"Şehrimize gelecek tüm insanlarımız, bir hafta süreyle kesinlikle hiçbir şekilde evlerinden dışarıya çıkmayacaklar. Hatta ilimize girdikleri andan itibaren market, bakkal ve benzeri yerlere uğramadan direkt evlerine gidecekler. O yüzdendir ki özel aracı ile gelenlerden mümkünse ortalama bir haftalık ihtiyaçlarını da beraberinde getirmelerini istiyoruz. Evlerinde kaldıkları sürede ekmek, taze meyve ve sebze gibi temel ihtiyaçları Vefa Sosyal Destek Grubu ekiplerimizce karşılanacak olup ayrıca birçok market köylere ve mahallelere servis yapacak. Otobüsle gelen insanlarımızın da ihtiyaçları bu şekilde karşılanacak."