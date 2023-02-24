Haber Giriş: 24 Şubat 2023 Cuma 23:29Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Malatya'da 4,7 büyüklüğünde deprem
Malatya'nın Pütürge ilçesinde 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Malatya'nın Pütürge ilçesinde 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Saat 23.25'teki deprem, 7 kilometre derinde kaydedildi.
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