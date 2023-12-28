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Türkiye
TRT Haber 28.12.2023 12:41

Malatya'da 4,6 büyüklüğünde deprem

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Malatya'da 4,6 büyüklüğünde deprem

AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 12.34'te 4,6 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi.

Deprem, yerin 17,3 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Deprem, Malatya'nın yanı sıra çevre illerde de hissedildi.


Dün de deprem meydana gelmişti

Doğanşehir ilçesinde de dün 4,3 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.

Malatya'da 4,6 büyüklüğünde deprem

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yaptığı açıklamada, şu ana kadar olumsuz bir durumun olmadığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya'nın açıklaması şu şekilde:

"Malatya Yeşilyurt’ta 4,6 büyüklüğünde meydana gelen depremde AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına başlamıştır. An itibari ile olumsuz bir durum yoktur.

Gelişmeleri takip ediyoruz. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun. " 

Malatya Valisi Ersin Yazıcı, depremden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Malatya'da 4,6 büyüklüğünde deprem

Kendilerine şu an için ulaşan bir olumsuzluğun olmadığını aktaran Yazıcı, "Şu ana kadar 112 acil çağrı merkezimize ulaşan bir ihbar yok. Ekiplerimizi saha taramasını gerçekleştiriyor, gelişmeleri takip ediyoruz." ifadelerini kullandı.

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