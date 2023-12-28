SICAK
GÜNDEM
TÜRKİYE
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
SAVUNMA
ÇOCUK
ÖZEL HABER
DOSYA HABER
DİĞER
SON HABERLER
TÜM MANŞETLER
FOTO FOKUS
DÜNYA DIŞI
VİDEO GALERİ
KÜLTÜR-SANAT
DOSYA HABER
YAŞAM
SAĞLIK
GEZİ
TEKNOLOJİ
ÇEVRE
EĞİTİM
GÜNCEL
HAVA DURUMU
PODCAST
TRT'DEN HABERLER
VIME
TRT ARŞİV
PROGRAMLAR
KORONAVİRÜS
10.2ºC
Ankara
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Aksaray
Amasya
Ankara
Antalya
Ardahan
Artvin
Aydın
Balıkesir
Bartın
Batman
Bayburt
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Düzce
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Iğdır
Isparta
İstanbul
İzmir
Kahramanmaraş
Karabük
Karaman
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırıkkale
Kırklareli
Kırşehir
Kilis
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Mardin
Mersin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Osmaniye
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Şanlıurfa
Şırnak
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Uşak
Van
Yalova
Yozgat
Zonguldak
CANLI
Arama
Anasayfa
Gündem
Türkiye
Dünya
Ekonomi
Spor
Savunma
Çocuk
Özel Haber
İnfografik
İnteraktif
Hava Durumu
Diğer
-
Son Haberler
-
Tüm Manşetler
-
Foto Fokus
-
Video Galeri
-
Dosya Haber
-
Sağlık
-
Yaşam
-
Gezi
-
Teknoloji
-
Eğitim
-
Dünya Dışı
-
Kültür-Sanat
-
Çevre
-
Güncel
-
Podcast
-
Vime
-
Programlar
-
Koronavirüs
-
TRT'den Haberler
-
TRT Arşiv
-
Yayın Akışı
-
Radyo Frekanslarımız
-
Sitene Ekle
-
İletişim
-
Gizlilik Politikası ve Aydınlatma Metni
-
Kullanım Şartları
-
Çerez Politikası
Türkiye
KAYNAK
TRT Haber
HABER GİRİŞ
28.12.2023 12:07
, 28.12.2023 12:08
SON GÜNCELLEME
28.12.2023 12:08
İstanbul merkezli 8 ilde 'Kafes' operasyonu: 19 gözaltı
İstanbul merkezli 8 ilde düzenlenen "Kafes-26" operasyonu kapsamında müstehcen içerikli videolar paylaşan 19 kişi gözaltına alındı.
Ayırıntılar geliyor...
Sıradaki Haber
Hakkari'de ekiplerin 4 metre karla zorlu mücadelesi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:23
DSÖ, Gazze'nin kuzeyi ve güneyindeki hastanelere yardımların ulaştırıldığını açıkladı
12:16
İsrail'in 10 gün önce Batı Şeria'da düzenlediği saldırıda yaralanan Filistinli kurtarılamadı
12:01
BM'den İsrail'e "Batı Şeria" uyarısı
11:58
Hakkari'de ekiplerin 4 metre karla zorlu mücadelesi
11:54
Meksika'dan ABD'ye gitmek isteyen göçmen sayısı 2023'te 2 milyon 240 bini aştı
12:09
Yeni asgari ücret birçok kalemi etkiledi
Bursa'nın son postnişininin mirası 98 yıl sonra ayağa kaldırılan Mevlevihane ile buluştu
FOTO FOKUS
İsrail Gazze'yi bombalamaya devam ediyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ
İstanbul merkezli 8 ilde 'Kafes' operasyonu: 19 gözaltı
Hakkari'de ekiplerin 4 metre karla zorlu mücadelesi
İzmir'de DEAŞ operasyonu: 9 gözaltı
Diyarbakır'da 2 sığınakta 452 kilogram esrar ve mühimmat bulundu