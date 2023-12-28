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Türkiye
TRT Haber 28.12.2023 12:07

İstanbul merkezli 8 ilde 'Kafes' operasyonu: 19 gözaltı

İstanbul merkezli 8 ilde düzenlenen "Kafes-26" operasyonu kapsamında müstehcen içerikli videolar paylaşan 19 kişi gözaltına alındı.

İstanbul merkezli 8 ilde 'Kafes' operasyonu: 19 gözaltı

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