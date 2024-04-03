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Türkiye
TRT Haber 03.04.2024 10:57

Malatya'da 4,5 büyüklüğünde deprem

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde 4,5 büyüklüğünde deprem oldu.

Malatya'da 4,5 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde saat 10.48'de 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Sarsıntı, yerin yaklaşık 13,9 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Depremin ardından bazı vatandaşların ev ve iş yerlerinden açık alanlara çıktıkları görüldü.

"Olumsuz bir durum yok"

AFAD'dan yapılan açıklamada, "Malatya ilimizin Doğanşehir ilçesinde saat 10.48’de meydana gelen 4,5 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir."Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız" denildi.

"Ekiplerimiz sahadaki kontrollerini sürdürüyor"

Malatya Valisi Ersin Yazıcı, deprem nedeniyle kent halkına geçmiş olsun dileklerini iletti.

Şu ana kadar 112 Komuta Merkezine herhangi bir olumsuz ihbarı alınmadığını belirten Yazıcı, "Şu an için herhangi bir olumsuzluk ihbarı almadık. Ekiplerimiz sahadaki kontrollerini sürdürüyor" diye konuştu.

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