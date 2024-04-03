Otizmli çocuklar klasik arabalarla Kapadokya'yı turladı

2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü nedeniyle Nevşehir Özel Eğitim Anaokulu tarafından organize edilen etkinlik Göreme kasabasında başladı.

Klasik arabalar ile Kapadokya turu atan özel öğrenciler son olarak Paşabağları Örenyerine geldi.

[Fotoğraf: İHA]

Nevşehir Vali Yardımcısı Kübra Karaalioğlu ile birlikte sevgi yürüyüşü yapan öğrenciler etkinlik sonunda gökyüzüne balon bıraktı.

[Fotoğraf: İHA]

Nevşehir Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı yaptığı açıklamada, “2 Nisan Otizm Farkındalık Günü nedeniyle özel eğitim anaokulumuz bir etkinlik düzenledi. Buradaki amacımız otizme karşı bir farkındalık oluşturmak. Bu çocukların hayatımızda ne kadar önemli olduğunu burada bir kez daha sergilemiş olduk” dedi.

[Fotoğraf: İHA]

Nevşehir Özel Eğitim Anaokulu Müdürü Kenan Tekin de şöyle konuştu:

“2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü etkinlikleri çerçevesinde klasik araçlar ile bir kortej düzenledik. Daha sonra Kapadokya vadilerinde sevgi yürüyüşü yaparak, gökyüzüne uçan balon bıraktık. Bu sayede otizm farkındalığı yönünde dikkat çekmeye çalışacağız. Okulumuzda otizm tanısı almış 40 öğrenci eğitim görmekte. Bu kanatsız meleklerimiz için farklı günlerde farklı alternatifler sunup, farklı moral etkinlikleri düzenlemekteyiz. Amacımız çocuklarımızı sosyalleştirmek ve topluma kazandırmak.”