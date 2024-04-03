Duman 21.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
İHA 03.04.2024 10:52

Otizmli çocuklar klasik arabalarla Kapadokya'yı turladı

2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü Kapadokya’da da çeşitli etkinlikler ile kutlandı. Nevşehir Özel Eğitim Anaokulu öğrencileri klasik arabalarla Kapadokya turu yaptı, gökyüzüne kırmızı balon bıraktı.

Otizmli çocuklar klasik arabalarla Kapadokya'yı turladı

2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü nedeniyle Nevşehir Özel Eğitim Anaokulu tarafından organize edilen etkinlik Göreme kasabasında başladı.

Klasik arabalar ile Kapadokya turu atan özel öğrenciler son olarak Paşabağları Örenyerine geldi.

Fotoğraf: İHA[Fotoğraf: İHA]

Nevşehir Vali Yardımcısı Kübra Karaalioğlu ile birlikte sevgi yürüyüşü yapan öğrenciler etkinlik sonunda gökyüzüne balon bıraktı.

Fotoğraf: İHA[Fotoğraf: İHA]

Nevşehir Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı yaptığı açıklamada, “2 Nisan Otizm Farkındalık Günü nedeniyle özel eğitim anaokulumuz bir etkinlik düzenledi. Buradaki amacımız otizme karşı bir farkındalık oluşturmak. Bu çocukların hayatımızda ne kadar önemli olduğunu burada bir kez daha sergilemiş olduk” dedi.

Fotoğraf: İHA[Fotoğraf: İHA]

Nevşehir Özel Eğitim Anaokulu Müdürü Kenan Tekin de şöyle konuştu:

“2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü etkinlikleri çerçevesinde klasik araçlar ile bir kortej düzenledik. Daha sonra Kapadokya vadilerinde sevgi yürüyüşü yaparak, gökyüzüne uçan balon bıraktık. Bu sayede otizm farkındalığı yönünde dikkat çekmeye çalışacağız. Okulumuzda otizm tanısı almış 40 öğrenci eğitim görmekte. Bu kanatsız meleklerimiz için farklı günlerde farklı alternatifler sunup, farklı moral etkinlikleri düzenlemekteyiz. Amacımız çocuklarımızı sosyalleştirmek ve topluma kazandırmak.” 

Fotoğraf: İHA[Fotoğraf: İHA]

ETİKETLER
Nevşehir Kapadokya
Sıradaki Haber
'Orman sevdalısıyım' dedi, orman yakmaktan 8 yıl 4 ay ceza aldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:18
İsrail Gazze'de 176 BM çalışanını öldürdü
11:05
İzmir'de asayiş uygulamaları: 52 tutuklama
11:19
Malatya'da 4,5 büyüklüğünde deprem
11:14
İngiliz vekilden çağrı: İsrail'e silah satışı askıya alınsın
10:58
Meta 'Facebook kullanıcılarının kişisel verilerini' Netflix'e sattı iddiası
10:41
'Orman sevdalısıyım' dedi, orman yakmaktan 8 yıl 4 ay ceza aldı
Gazze'de nakit likidite krizi
Gazze'de nakit likidite krizi
FOTO FOKUS
İsrail Gazzelilere yaşam hakkı tanımıyor
İsrail Gazzelilere yaşam hakkı tanımıyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ