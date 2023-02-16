Türkiye'yi derinden sarsan iki büyük depremin artçı sarsıntıları sürüyor.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre Malatya'nın Battalgazi ilçesinde bir deprem oldu.

Deprem, yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti.