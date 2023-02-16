Haber Giriş: 16 Şubat 2023 Perşembe 08:29Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Malatya'da 4,4 büyüklüğünde deprem
Malatya'nın Battalgazi ilçesinde 4,4 büyüklüğünde artçı deprem meydana geldi.
Türkiye'yi derinden sarsan iki büyük depremin artçı sarsıntıları sürüyor.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre Malatya'nın Battalgazi ilçesinde bir deprem oldu.
Deprem, yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) February 16, 2023
*
Büyüklük:4.4 (Mw)
Yer:Battalgazi (Malatya)
Tarih:2023-02-16
Saat:08:18:55 TSİ
Enlem:38.151 N
Boylam:38.576 E
Derinlik:7.03 km
Detay:https://t.co/w7XSVU3Q8w@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Son Haberler
- 08:57
- 08:55
- 08:51
- 06:41
- 06:31
Sıradaki Haber
Deprem bölgelerinde yağmaya karşı İHA'larla havadan denetim
Yükleniyor lütfen bekleyiniz