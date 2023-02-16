Haber Giriş: 16 Şubat 2023 Perşembe 05:23Son Güncelleme: Kaynak: AA
212 saat sonra enkazdan kurtarılan 77 yaşındaki kadın Mersin'e getirildi
[Fotograf: AA]
Adıyaman'da depremin 212. saatinde Merve Apartmanı'nın enkazından kurtarılan 77 yaşındaki Fatma Güngör, ambulans helikopterle sevk edildiği Mersin'de tedavi altına alındı.
Kahramanmaraş merkezli 10 ilde yıkıma sebep olan depremlerin etkilediği Adıyaman'da yıkılan Merve Apartmanı'nın enkazından AFAD, Gölcük Tersanesi ve jandarma ekiplerince çıkarılan Güngör'e, ilk müdahaleler yapıldı.
Güngör, daha sonra Sağlık Bakanlığına ait ambulans helikopterle Mersin Şehir Hastanesi'ne götürüldü.
Helikopter pistinde hazır bekleyen sağlık ekiplerince teslim alınan Güngör, yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı.
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