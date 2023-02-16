Vali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, saat 21.00 itibarıyla İstanbul'dan 708 uçak, 113 kargo uçağı, 4 gemi, 692 konteyner ve 96 prefabrik evin başta Hatay olmak üzere deprem bölgelerine sevk edildiğini duyurdu.

4. yardım gemisi gönderildi

Ayrıca, Pendik Limanı'ndan 4. yardım gemisinin İskenderun Limanı'na doğru hareket ettiğini duyurdu.

Hareket eden Cappadoccia Seaways gemisinin taşıdığı ağır iş makineleri ile araçlar, konteynerler ve mobil WC'den oluşan 116 ünitenin, başta Hatay olmak üzere deprem bölgelerine sevk edildi.