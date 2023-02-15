47 yaşındaki Selma Tozan 4 katlı damla apartmanının zemin katında 3 kedisiyle birlikte yaşıyordu. Depreme burada yakalandı. Bina çöktü ama kendisinden haber alınamadı.

Kurtarma ekipleri için umut ışığını ortaya çıkaransa Selma Tozan'ın 3 kedisinden birisi oldu. Çünkü kediler dışarı çıkıyor ardından da minicik bir delikten içeri giriyorlardı.

Ekipler bunu şöyle yorumladı. Sahibinin yanına geri dönüyor ve şimdi o yüzden o noktada çalışma başlatıldı.

Kedilerin enkaza girip çıktığı bölgede çalışmalar yoğunlaştırıldı.

Ancak maalesef Selma Tozan hayatını kaybetmişti. Çalışmalar sonunda Selma Tozan'ın cansız bedenine ulaşıldı.

Geriye fotoğrafları ve çok sevdiği kedileri kaldı.

Haber: Aytaç Kurnaz

Kamera: Fatih Özdemir