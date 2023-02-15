Haber Giriş: 15 Şubat 2023 Çarşamba 20:48Son Güncelleme: Kaynak: AA
İzmir açıklarında 20 düzensiz göçmen yakalandı
İzmir'in Menderes ilçesi açıklarında 20 düzensiz göçmen yakalandı.
Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Menderes ilçesi açıklarında lastik botta düzensiz göçmenler bulunduğu bilgisi üzerine bölgeye ekip yönlendirildi.
Sahil Güvenlik Botu (TCSG-74), tarafından durdurularak yakalanan 20 yabancı uyruklu, karaya çıkarıldı.
Düzensiz göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Etiketler: Düzensiz Göçmenler İzmir
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