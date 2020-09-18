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Malatya'da 4,1 büyüklüğünde deprem
[Harita: TRT Haber]
Malatya'nın Hekimhan ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 03.47'de Malatya'nın Hekimhan ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Depremin 15 kilometre derinlikte oluştuğu belirlendi.
Muş'ta 4,2 büyüklüğünde deprem
AFAD'ın verilerine göre saat 03.15'de Muş'un Korkut ilçesinde 4,2 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.
Depremin yerin 13 kilometre derinlikte oluştuğu belirtilmişti.
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